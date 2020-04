Palermo, Ricciardo, Floriano, Pelagotti e Mauri: un quartetto che ha voglia di Serie C

“Nel Palermo c’è chi ha un conto in sospeso con la Serie C, quella Serie C che i rosa intendono conquistare sul campo e che, anche se non si dovesse tornare a giocare, sono pronti a reclamare per meriti sportivi“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, soffermandosi sul campionato di terza serie italiano, obiettivo che i rosanero hanno l’intenzione di raggiungere a tutti i costi. Alcuni calciatori in organico, nella scorsa stagione, militavano proprio in C, tra chi se l’era conquistata e chi l’aveva mantenuta a suon di sacrifici e gare combattute fino all’ultimo secondo.

Ricciardo aveva vinto la D col Cesena, Floriano con il Bari, mentre Pelagotti e Mauri sono invece scesi di categoria per sposare il progetto del Palermo, con la speranza di tornare in alto a stretto giro di posta. Un gruppo di giocatori che ha dimostrato di poter primeggiare tra i dilettanti e che ha voglia di riscatto tra i professionisti, un campionato con il quale i rosanero vogliono confrontarsi nel più breve tempo possibile.