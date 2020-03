Palermo, regna l’incertezza: il nuovo ‘rinvio’ e il doppio problema dei contratti. I dettagli

“Ora è incertezza la parola con cui dovrà confrontarsi il Palermo, così come tutto il mondo sportivo. Ed è quella che ieri spiegava una decisione che era ampiamente prevista e che probabilmente non sarà neppure l’ultima“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando della decisione del club rosanero di proseguire con l’interruzione degli allenamenti fino al 25 marzo. Una sospensione che con tutta probabilità proseguirà almeno fino al 3 aprile, con i giocatori che continuano a lavorare da casa seguendo passo dopo passo le indicazioni date dal preparatore atletico Marco Petrucci e concordate con Pergolizzi.

Difficile fare previsioni su quando riprenderà effettivamente la stagione di Serie D. Otto giornate al termine del campionato ed ancora tutto in gioco, con i rosanero che vantano sette punti di vantaggio sull’inseguitrice Savoia. E’ ovvio che a partire dal 5 marzo non si potrà riprendere regolarmente a giocare, visto che comunque le squadre non si sono regolarmente allenate per più di due settimane.

“Dopo il rinvio degli Europei, nel calcio italiano prevale l’idea generale di portare comunque a termine la stagione a costo di arrivare all’estate. E se sarà così, il problema della durata dei contratti che normalmente scadono ogni 30 giugno dovrà essere superato da un provvedimento federale straordinario. Nel caso del Palermo e dei dilettanti, la questione è doppia: gli accordi dei rosa hanno tutti quella scadenza, sia per gli atleti in prestito che per quelli tesserati in modo definitivo ma per i quali l’eventuale rinnovo doveva prevedere un cambio di status (dato che i rosa contavano di essere promossi) e la trasformazione in contratto professionistico. Tutto è rinviato ma non si sa a quando“, conclude il quotidiano.