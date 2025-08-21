Mediagol
Palermo-Reggiana, superato il record di spettatori della scorsa stagione: il dato

Sabato 23 agosto, alle ore 21:00, andrà in scena Palermo-Reggiana allo stadio Renzo Barbera e sarà la prima gara della Serie BKT 2025/2026.

Come comunicato dal Palermo FC in una storia Instagram a 2 giorni dalla gara saranno 25.945 gli spettatori presenti per il match inaugurale di questa stagione ed il numero è destinato ad aumentare.

Inoltre il dato relativo ai tifosi presenti ha già superato quello registrato in qualsiasi partita della scorsa annata.

