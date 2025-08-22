Palermo-Reggiana, quasi 29 mila spettatori per la prima gara stagionale dei rosanero

Domani sera, alle 21:00, il Renzo Barbera farà da cornice al debutto dei rosanero nella nuova stagione della Serie BKT 2025/2026 contro la Reggiana. L’entusiasmo del pubblico è già alle stelle: sono 28.549 i biglietti venduti, una cifra che avvicina l’impianto di viale del Fante al tutto esaurito. Un segnale forte, che conferma ancora una volta il legame tra la città ed il Palermo FC.