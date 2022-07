Palermo-Reggiana 3-2: Tris Brunori e orgoglio rosa. Ok in Coppa Italia, ora il Torino

Un Palermo concentrato e volitivo archivia la pratica Reggiana grazie ad una tripletta del solito Matteo Brunori che conferma la sua eccellente vena realizzativa anche in questa prima uscita ufficiale della nuova stagione. Lodevole la gestione di Di Benedetto, catapultato ad interim sulla panchina della prima squadra dopo le dimissioni di Baldini. Accesso al turno successivo di Coppa Italia conquistato con scelte razionali ed oculate in sede di formazione iniziale: piena fiducia ai protagonisti della promozione in B con la sola eccezione dell'ottimo Broh che la cadetteria l'ha comunque conquistata con il SudTirol. Tatticamente, come assetto, spirito e concetto, è ancora il Palermo di Silvio Baldini. Squadra alta, corta ed aggressiva nel suo 4-2-3-1, brava ad imporre subito intensità e buon ritmo al match mettendo in difficoltà gli uomini di Diana. Buona condizione atletica., compatibilmente al momento della stagione, voglia di scacciare, con una prova vigorosa e d'orgoglio, le scorie di una settimana ad altissima tensione. Pronti via, il Palermo apre le danze con un tema classico, Valente si apre a destra e crossa teso per la zampata sottomisura dell'implacabile Brunori. Sul vantaggio i padroni di casa hanno costruito un match in controllo, continuando a pressare alto e forte, ripartendo con fraseggi armoniosi e tracce, in ampiezza e profondità, ben note già dalla scorsa stagione. Difesa solida e concentrata, centrocampo solido e lineare con De Rose e Broh già in forma campionato. Floriano e Valente garantiscono la solita qualità, Fella è più tonico e vivace3 del solito. Il raddoppio arriva ancora grazie alla premiata ditta Calente-Brunori: cross del trenta e splendida girata di testa del bomber. Di Benedetto perde Lancini per infortunio: dentro Doda sul versante destro e Buttaro scala centrale al fianco di Marconi.