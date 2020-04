Palermo, recupero secondo i piani: Santana corre verso il rientro

“Si pedala, senza uscire da casa, verso il recupero di tutti. Ci spera, il Palermo. Anzi, ci crede, nel caso in cui la Serie D dovesse tornare in campo per decretare i verdetti della stagione 2019/20“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’attuale situazione in casa Palermo. I calciatori rosanero, come tutto il resto del Paese, continuano a restare nelle proprie abitazioni cercando di lavorare per non perdere completamente il ritmo in vista di un possibile ritorno in campo per disputare le restanti otto partite del campionato di Serie D.

Tra le sorprese, qualora il torneo dovesse riprendere, potrebbero esserci Corsino e Santana, due calciatori che in condizioni normali non avrebbero probabilmente fatto in tempo a rientrare. Se il primo già da qualche settimana prima dello stop aveva iniziato a lavorare, per il secondo le speranze erano riposte sull’ultima gara ma adesso, visto che il campionato non terminerà il 3 maggio, per Pergolizzi, squadra e tifosi potrebbe esserci la sorpresa di rivedere in campo il proprio capitano.

“Un rientro a cui adesso punta anche lo stesso Santana, alle prese con un programma di lavoro specifico consegnatogli dal preparatore Petrucci. Deve lavorare in casa e deve pedalare, l‘argentino, ma quando il Palermo riaprirà le porte del «Barbera» ai suoi giocatori potrebbe esserci una sorpresa. L’ultima volta che Santana si è allenato allo stadio, aveva iniziato a fare qualche palleggio. Un mese dopo, se non di più, la situazione potrebbe essere completamente diversa“, si legge sul quotidiano.