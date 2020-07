Palermo, rebus panchina: Caserta resta in pole, ma Pecchia è pronto al sorpasso. La situazione

“Un vuoto destinato a durare, ma non per molto“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del prossimo allenatore del Palermo. Il club rosanero non ha ancora sciolto le riserve in merito al tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C e, probabilmente, lo farà solamente quando termineranno le gare di A, B e C, perché nel mirino ci sono proprio allenatori che non hanno ancora portato a termine la stagione.

“Caserta si è pubblicamente tirato fuori dalla corsa, forte di un contratto con la Juve Stabia con scadenza fissata nel 2021 e nel bel mezzo di una situazione per nulla tranquilla con la piazza stabiese. I sondaggi del Palermo passano però da una Juve all’altra, dato che l’altro nome finito nel radar di Sagramola e Castagnini è quello di Fabio Pecchia, tecnico dell’under 23 bianconera, destinato a lasciare il posto a Pirlo il prossimo anno“, si legge.

Palermo, nuova idea per la panchina: c’è l’ipotesi Fabio Pecchia. I dettagli

A prescindere da ciò, però, Caserta resta in pole per la panchina rosanero, ma Pecchia è alla finestra. Oltre a loro il club rosanero sta proseguendo la ricerca del tecnico che possa rientrare nei parametri che ha in mente la società, ovvero contratto annuale da rinnovare in caso di raggiungimento degli obiettivi. Difficile arrivare a Boscaglia e Italiano che non sembrano intenzionati a tornare in C: “Profili che, ad ogni modo, andranno valutati a stagione finita, rendendo il futuro della panchina del Palermo un vero e proprio intrigo“, conclude il quotidiano.