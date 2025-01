Palermo, Ranocchia a GDS: “Osti ci ha trasmetto serenità. Siamo sempre stati uniti”

L'ARRIVO DI OSTI

Il classe 2001 ha parlato del nuovo direttore sportivo Carlo Osti, arrivato dopo l'esonero di De Sanctis: "Il direttore ha parlato un po’ con tutta la squadra e ci ha trasmesso quella serenità che ci può permettere di affrontare al meglio il resto campionato. Noi come gruppo siamo sempre stati molto uniti, anche prima. Bisogna ritrovare un po’ di entusiasmo che si raggiunge solamente attraverso le vittorie come quella con il Modena. Sfida con la Juve Stabia? Sarà una gara molto importante per il fatto che ancora non siamo riusciti a trovare la continuità, che è quello che ci manca in questo campionato, è il momento giusto per dimostrare di averla. La continuità di prestazioni può farci fare il cambio di passo in questa stagione. Visita di Soriano e Galassi? Ci hanno motivati, dato grande entusiasmo e una grossa spinta per il resto della stagione e per l’anno nuovo. Il CFG, come tutta la società, ci dimostra sempre grande fiducia e ci stimola sempre a migliorare", ha detto l'ex Juventus.