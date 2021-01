Palermo, quote Di Piazza: Mirri e l’ex vice presidente si affidano ad un advisor per stabilire la valutazione

“Il futuro del Palermo è in mano ad un advisor”.

Scrive così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo, e nello specifico sulle quote dell’italo-americano Tony Di Piazza, che come dichiarato dallo stesso Dario Mirri sono ormai in vendita. Dunque, “la querelle tra Mirri e Di Piazza passa dalle valutazioni di PricewaterhouseCoopers, con l’obiettivo di trovare un investitore disposto a rilevare il 40% delle quote di Hera Hora”.

La definitiva uscita di scena di Di Piazza, che lo scorso 29 dicembre ha annunciato formalmente le sue missioni, ha tempi già stabiliti: entro l’11 giugno, infatti, il recesso dovrà essere definitivamente formalizzato. Si tratta, pertanto di “un’uscita da formalizzare nei prossimi mesi, aspettando la valutazione dell’advisor per poter trovare un accordo. Il 40% della controllante del Palermo, intanto, resta a disposizione di eventuali acquirenti”, scrive il noto quotidiano,