Palermo, quattro penalty: Felici l’acchiappa rigori. Mattia tra Speedy Gonzalez e Josip Ilicic

“Felici, l’acchiappa rigori. Da tre partite consecutive, i dribbling e la velocità del 18enne attaccante romano procurano un penalty a favore dei rosanero“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, parlando di Mattia Felici, attaccante del Palermo che in questa stagione sta impressionando tutti. Fin dalle prime giornate l’attaccante di proprietà del Lecce si è dimostrato un tassello fondamentale per la squadra di Pergolizzi. Nelle ultime tre gare, tra l’altro, il classe 2001 ha conquistato tre calci di rigore.

Il primo a Castrovillari trasformato in gol da Ricciardo, il secondo sprecato da Sforzini contro il Troina e l’ultimo nella gara di domenica contro il Marsala, utile ai rosanero per sbloccare la gara con Mauri. A questi va aggiunto anche il tiro dagli undici metri conquistato contro il Marsala nel match d’andata (sbagliato da Ricciardo), per un totale di 4 rigori procurati sui 7 totali. Ma non solo, Felici ha anche realizzato 3 reti e due assist: un bottino di tutto rispetto per un giovane classe 2001 al primo campionato.