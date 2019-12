Palermo, quattro giorni di pausa: al rientro mini-preparazione in vista del girone di ritorno

“Il girone d’andata è finito, adesso è il momento di staccare la spina, seppur per pochi giorni“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando della sosta natalizia che avranno a disposizione i calciatori del Palermo. La squadra tornerà in campo venerdì per la ripresa degli allenamenti, col tecnico Rosario Pergolizzi che effettuerà una mini-preparazione in vista del girone di ritorno, che inizierà il 5 gennaio con la gara interna contro il Marsala.

Vacanze che daranno ai giocatori un po’ di respiro dopo che non hanno avuto nemmeno un attimo di pausa da agosto (mese in cui è stata costruita la rosa) ad oggi. Alcuni di loro sono già partiti per raggiungere i loro familiari in giro per l’Italia, tra cui Bechini (a Pisa) e Rizzo Pinna (a Bergamo). Ancora da stabilire, invece, il campo in cui i rosanero torneranno a lavorare: “Nell’ultima settimana il Palermo ha avuto l’opportunità di rimettere piede al «Tenente Onorato» di Boccadifalco, salvo poi tornare a lavorare sul sintetico del «Pasqualino» di Carini“, conclude il quotidiano.

