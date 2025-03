Palermo, quanti punti persi negli ultimi minuti: Il dato

Il Palermo sta disputando una stagione molto al di sotto delle aspettative, nonostante le premesse iniziali di promozione diretta. I rosanero occupano la nona posizione, fuori addirittura dalla zona play-off. Uno dei problemi più rilevanti sembra essere la tenuta mentale della squadra, non sempre dentro al match per tutti i 90 minuti.

QUANTI PUNTI PERSI DOPO L'80'

Un dato eloquente su questo aspetto riguarda infatti i punti persi nell'ultima parte di gara: sono ben 11 i punti non conquistati dopo lo scoccare degli 80 minuti, tra cui in ben due match dopo un doppio vantaggio (Spezia e Cremonese). Un'altra statistica che fa riflettere sulle grandi mancanze della squadra di Dionisi, riguarda i punti conquistati nell'ultima parte del match: sono infatti solo tre i gol segnati dopo l'80'. Dati che inconfutabilmente mettono a nudo uno dei tanti problemi dei rosanero: la lucidità. Nell'anno corrente tantissime volte alcuni errori grossolani sia in fase difensiva che offensiva, hanno portato a risultati inaspettati, soprattuto in sfide che sembravano già chiuse.