Palermo, quanti gol subiti nel girone di ritorno

Il dato preoccupante sui gol subiti dai rosanero in questa seconda parte di stagione

Si è conclusa un’altra giornata di Serie B in cui il Palermo ha subito l’ennesimo brusco tracollo contro il Cesena : la sfida del “Manuzzi” ha visto il trionfo per 2-1 dei bianconeri ed ha evidenziato, ancora una volta, quelli che sono dei seri problemi difensivi.

I rosanero in questa stagione hanno subito 42 gol , numero che fa abbastanza impressione, se si considera che quella del Palermo è la seconda peggior difesa della top 7 (dietro solo al Catanzaro con 45).

La squadra di Dionisi ha evidenziato grandissime lacune ed errori soprattutto in questo girone di ritorno: il Palermo nel girone di andata ha subito “solo” 17 reti, contro le ben preoccupanti 25 di questa seconda parte di stagione, con una media di 1,47 gol subiti a partita . Complici anche le rocambolesche sfide contro Sassuolo , Cremonese , Spezia e Mantova , in cui il Palermo ha subito ben 10 goal.

Le difficoltà nel reparto difensivo rosanero sono continuate nonostante gli innesti importanti, come quello di Audero fra i pali e l’arrivo di Magnani dal Verona. I rosanero soffrono prevalentemente nella costruzione dal basso e molto sul gioco aereo: fattori che sono costati molti punti. Ci si avvia a quelle che sono le ultime battute di questa stagione ed il posto del Palermo ai playoff è tutt'altro che sicuro. Per questi ultimi sforzi servirà trovare un equilibrio sia mentale che tattico in modo da conquistare quanti più punti possibili.