Palermo, quanti difetti nel 2020: classifica e numeri deludenti, nel 2021 sarà caccia ai rimedi

“I difetti a galla, ora si rimedi”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che fa il punto in casa Palermo. Decimo posto in classifica, 6 punti di distacco dal terzo e quarto posto, 13 dal secondo e 19 dal primo, un rendimento altalenante – complice anche l’emergenza Coronavirus -, e una squadra che fatica ancora a trovare la propria identità soprattutto in trasferta. I numeri, purtroppo “sono incontrovertibili e purtroppo dicono che il Palermo non ha reso come si aspettavano lo stesso Boscaglia e soprattutto chi ha costruito la squadra”.

Inoltre, “il decimo posto è troppo poco per pensare ad un’immediata risalita in B, se nel girone di ritorno non si accelera, il Palermo sarà costretto a sorbirsi tutta la trafila degli spareggi preliminari dei play-off”. La stagione non è certamente iniziata nel migliore dei modi. Nell’ultimo mese, però, i rosanero hanno trovato quell’equilibrio che era mancato nelle prime giornate di campionato, e adesso, seppur la strada per tornare ai vecchi fasti è ancora lunga, la squadra di mister Roberto Boscaglia ha dato una netta inversione di tendenza alla propria stagione.

La crescita però non è stata priva di intoppi, il Palermo infatti “non ha mai trovato continuità e l’alibi del Covid ci sta fino ad un certo punto. L’unica striscia vincente è arrivata, infatti, quando la squadra era ancora alle prese con il virus”. Dunque, per tentare la scalata, il Palermo, che nel 2021 dovrà mostrare la sua parte migliore, dovrà iniziare a marciare col passo di chi oggi sta in cima alla classifica, provando a mettere una ‘pezza’ su tutte quelle lacune che hanno destabilizzato il rendimento della squadra.