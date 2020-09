Palermo, quante armi in attacco: da Sariniti a Floriano fino a Kanoute, Boscaglia ha l’imbarazzo della scelta

“Palermo, quante armi in attacco Boscaglia adesso deve scegliere”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i fari in casa Palermo. D’altra parte, una volta tornati dal ritiro di Petralia Sottana, i rosanero si sono rinforzati giorni dopo giorno. Adesso, infatti, sono addirittura ben otto gli elementi che compongono il reparto avanzato: Sariniti a Floriano fino al nuovo arrivato Kanoute, il tecnico gelese avrà la possibilità di inventare e sperimentare. “Se lo schieramento con l’unica punta è la base per iniziare la stagione, non è detto che il futuro non possa prevedere altre idee, anche a gara in corso”.

Con il calciomercato ormai agli sgoccioli – chiuderà i battenti ufficialmente il 5 ottobre -, Nicola Rauti, salvo nuove sorprese, dovrebbe essere l’ultimo tassello nel reparto avanzato; “il giovane attaccante proveniente dalla Primavera del Torino si appresta a completare un settore dove le prime punte non mancano, anche se dal mercato non è giunto il nome di grido”.

Il 4-2-3-1 provato e riprovato da Roberto Boscaglia, dunque, potrebbe presto subire modifiche e stravolgimenti. Silipo, per esempio, da adesso in poi “si gioca il posto con Kanoute e Valente, con Floriano in pole a sinistra e Santana candidato unico alle spalle del centravanti”. E non è certamente da escludere, che il modulo sopracitato possa trasformarsi in corso d’opera in un 4-4-2, in quel caso “in quel caso Valente ha maggiori chance di giocare sulla fascia rispetto alla concorrenza, con Kanoute che può avanzare per giocare in coppia con Saraniti”. Diverso, invece, il caso del 4-3-1-2 – modulo che finora il coatch ex Trapani non ha mai provato con il Palermo -, qui “potrebbero servire due punte più strutturate, come Saraniti e Lucca, con qualcuno che faccia da raccordo tra i reparti alle spalle. Un profilo che oggi, di fatto, manca. Per questo è tornato in auge il nome di Piccolo sul mercato”, scrive il noto quotidiano.