Calciomercato Palermo, Nicola Rauti ad un passo: l’indizio social della fidanzata…

Salvo inattesi colpi di scena, Nicola Rauti vestirà presto la maglia del Palermo.

Nel dettaglio, il club di viale del Fante avrebbe già trovato un’intesa di massima con il Torino per il trasferimento alla corte di Roberto Boscaglia del giovane attaccante classe 2000. Con ogni probabilità, il giocatore originario di Legnano – il cui contratto che lo lega alla società granata scadrà il prossimo giugno 2021 – approderà nel capoluogo siciliano in prestito. Restano da definire gli ultimi dettagli, con l’ex Monza pronto a partire alla volta della Sicilia.

Rauti, inoltre, ha già militato in Serie C proprio con la maglia del Monza: da gennaio e prima dell’interruzione del campionato a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, l’attaccante di proprietà del Torino ha collezionato cinque presenze e messo a segno un gol. Poi, il ritorno in Piemonte, il ritiro pre-campionato svolto con la prima squadra e la convocazione per la prima giornata di Serie A. Il tecnico Marco Giampaolo, infatti, ha inserito anche il classe 2000 nell’elenco dei convocati per la gara contro la Fiorentina, con Rauti che è rimasto in panchina.

Intanto, chi sembra aver confermato indirettamente l’arrivo imminente del giovane centravanti in quel di Palermo è la fidanzata Letizia, che in una stories pubblicata sul proprio account Instagram ha scritto: “Il mio palermitano preferito”.