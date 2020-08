Palermo, quanta nostalgia nella Hall of Fame! Miccoli più votato del tridente. Il derby per la panchina…

Tra i pali Sorrentino. In difesa Balzaretti, Barzagli, Grosso. In mediana Corini, Pastore, Ilicic, Zauli. Davanti il tridente Miccoli, Dybala, Toni. Tutti agli ordini di mister Guidolin

L’edizione odierna de La Repubblica stila una formazione da scudetto, mettendo in evidenza i dati tratti dal sondaggio lanciato dal Palermo qualche giorno fa. Il club di Viale del Fante, infatti, ha invitato i tifosi, tramite il sito ufficiale, a redarre la propria Hall of Fame: una compagine da sogno che unisce giocatori d’altri tempi e top player del momento. Undici giocatori, tuttavia, non bastano per racchiudere una storia gloriosa come quella rosanero. È così che i tifosi si sbizzarriscono tra operazioni amarcord e ricordi di un passato più recente: “Dai tempi di Vycpalek all’era di Delio Rossi dei talenti sudamericani. Passando per le pagine nostalgiche dei rosa palermitani, da Tanino Troja e Ignazio Arcoleo ai “picciotti” degli anni Novanta“. Nessuno resta nel dimenticatoio.

I punti fermi, però, come riporta il noto quotidiano, sono due. Si tratta dei capitani del ciclo Zamparini: Eugenio Corini (2748 voti) e il recordman di gol Fabrizio Miccoli (2925). Dietro di loro, dalla fascia, Federico Balzaretti (2627). Se in porta Stefano Sorrentino sembra avere la meglio, scaldano così i guantoni Salvatore Sirigu e Alberto Fontana. Anche i sette posti in panchina, infatti, sono pochi. Biffi, Kjaer, Cassani si ritrovano a rincorrere una maglia da titolare, insieme a Vazquez, Brienza e Migliaccio. Pronti a subentrare anche Amauri e Cavani. Ancora più indietro Giovanni Tedesco, Bresciano, Simplicio e Nocerino. Qualcuno, si legge sul noto quotidiano, si ricorda e vota i guantoni di Mattrel, gli anticipi di Burgnich e De Bellis, la sostanza di Ignazio Arcoleo, i gol di Vernazza e Tanino Troja, le sgroppate di Causio, la bicicletta di Chimenti. E con loro di voti ne hanno presi tanti anche il picciotto del Borgo Tanino Vasari, Caterino e Iachini, che da allenatore invece è al terzo posto. E ancora Bombardini, i Cappioli, il capitan Di Donato e La Grotteria. Tra i votati c’è persino Mario Alberto Santana, unico anello di congiunzione tra il passato e il nuovo Palermo.

In panchina, invece, abbiamo un testa a testa. Delio Rossi, protagonista della finale di Coppa Italia all’Olimpico contro l’Inter, si trova costretto a inseguire Francesco Guidolin. Una manciata di voti lo relegano al ruolo di vice, alla guida di una formazione da sogno.

