Palermo, qualcosa non funziona: 15 punti nelle ultime nove gare. Troppe pressioni? Basta alibi

“Il gol del Castrovillari al 94’ ha regalato una settimana più serena (si fa per dire…) a Pergolizzi“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei risultati ottenuti dal Palermo nelle ultime gare di campionato. Dopo il pareggio di sabato contro il San Tommaso, infatti, il Savoia ha avuto la anche di portarsi a -1 dai rosanero ma, fortunatamente per la squadra di Pergolizzi, i campani non sono riusciti ad approfittarne.

“Il lastricato su cui si muove Pergolizzi da un po’ è viscido e insidioso“. I rosanero dopo un avvio di campionato convincente con dieci vittorie nelle prime dieci gare, nelle ultime nove ha subito una brusca frenata: “E fa specie che adesso non riesca nemmeno a difendere un «golletto» (il leit motiv delle partite in trasferta è stato sempre lo stesso) contro una squadra che in casa le aveva presi quasi da tutti“, si legge.

Tra spartiacque la sconfitta interna col Savoia, da lì in poi il Palermo ha conquistato solamente 15 punti e realizzato soli 8 gol: “Continuare a snocciolare solo i numeri che piacciono (punti, gol fatti, subiti, eccetera) è come nascondere la testa sotto la sabbia“. I pareggi contro Palmese e San Tommaso sono dei segnali poco incoraggianti: “E chi riconduce tutto questo alla troppa pressione non fa altro che concedere alibi a chi non ne deve e può avere“, conclude il quotidiano.