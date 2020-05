Palermo, promozione in Serie C a giugno: stagione conclusa. Sagramola: “Rimaniamo in fiduciosa attesa”

“La Serie D si ferma e, con essa, tutto il calcio dilettantistico, inclusa la divisione femminile“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della decisione presa ieri pomeriggio dal Consiglio federale. Riprenderanno, invece, i campionati professionistici: Serie A, Serie B e Serie C. I verdetti per i dilettanti sono attesi per giugno, quando si riunirà nuovamente il Consiglio, un attesa che spetta anche al Palermo che al momento della sospensione guidava la classifica del proprio girone.

“Per quanto concerne l’attività dilettantistica – si legge nel comunicato pubblicato ieri sera dopo la riunione del Consiglio federale – valutate le condizioni generali e l’eccezionale situazione determinatasi a causa dell’emergenza Covid-19, il Consiglio ha deliberato di interrompere definitivamente tutte le competizioni, rinviando ad altra delibera i provvedimenti sugli esiti delle stesse competizioni. Resta fissato al 30 giugno il termine per la conclusione dell’attuale stagione sportiva“.

Intervistato dal quotidiano sopracitato, l’amministratore delegato del club rosanero, Rinaldo Sagramola, ha così commentato la decisione: “È la notizia che aspettavamo ma non sappiamo altro. Noi rimaniamo in fiduciosa attesa“. L’unica certezza è quindi quella che il Palermo non tornerà in campo. I requisiti per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C sono “il pagamento degli emolumenti netti e degli altri compensi scaduti al 31 maggio 2020” (da questo punto di vista i rosanero sono in regola) e una garanzia fideiussoria da 350 mila euro (che può essere sostituita o integrata con una certificazione della Lega, approvata dall’Assemblea, di aver costituito una garanzia collettiva di efficacia equipollente).