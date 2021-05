Palermo, prima l’Avellino poi..: i possibili incroci per la banda Filippi ai playoff di Serie C

“Palermo, l’Avellino sulla strada per la B“.

Palermo, Castagnini: “Avellino squadra forte. Playoff? E’ importante una cosa”

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia“, focalizzando l’attenzione sul terzo turno dei playoff di Serie C in cui i rosanero saranno impegnati contro la compagine campana.

La squadra di Giacomo Filippi ha già incontrato l’Avellino due volte nel corso della corrente stagione agonistica. Entrambe le volte i rosa sono usciti sconfitti ma in panchina sedeva ancora Roberto Boscaglia. L’ex coach di Virtus Entella e Trapani non è riuscito ad agglomerare le proprie idee con le peculiarità tecnico-tattiche della rosa che aveva a disposizione. Con Filippi il trend è stato invertito e il 0-2 del Renzo Barbera e l’uno a zero con papera di Pelagotti in Campania sembrano un brutto ma soprattuto lontano ricordo.

Palermo, Pelagotti in piedi sulle montagne russe: la papera di Avellino e le prodezze decisive in chiave playoff

Il team di Braglia ha chiuso la stagione con quindici punti in più rispetto al Palermo, collocandosi così al terzo posto in classifica alle spalle di Ternana e Catanzaro. In caso di passaggio del turno la banda Filippi affronterà una testa di serie, ovvero una tra le tre seconde dei rispettivi gironi (Alessandria, Padova e Catanzaro) o, al massimo, la miglior piazzata tra quelle che supereranno il terzo turno dei playoff di Serie C.

L’iter è lungo e tortuoso ma per il Palermo permane la voglia di continuare a stupire tifosi ed addetti ai lavori con la consapevolezza di poter regalare un sogno ad un intera città.