Palermo-Potenza, per vincere serve più freschezza: Silipo e Corrado sono pronti. La strategia di Boscaglia…

“Servono forze fresche al Palermo. Per iniettare benzina verde nel motore di una squadra che a Teramo è apparsa un po’ ingolfata atleticamente”.

Scrive così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori sulla prossima gara del Palermo, D’altra parte, domenica pomeriggio contro il Potenza di Mario Somma, i rosanero sono chiamati a riscattare la brutta prestazione – spenta e opaca – messa in scena la scorsa settimana in Abruzzo. Ad oggi, l’idea di Boscaglia è quella di inserire un paio di giovani che in quel di Teramo, subentrando, sono apparsi più brillanti di qualche titolare. Ragion per cui Niccolò Corrado e Andrea Silipo ad oggi sono seriamente candidati ad indossare una maglia da titolare.

“Entrambi a Teramo sono entrati al 20’ del secondo tempo, Corrado al posto di Crivello e Silipo per Floriano, col risultato già in bilico. […] Pur non incidendo sull’esito del match, l’ex Arezzo non ha demeritato e ha lasciato scorgere dei buoni colpi. Il numero 10 rosanero, quando è entrato, è riuscito a mettere in apprensione la difesa avversaria. Da un paio di suoi calci di punizione sono nati i pericoli maggiori. Il Palermo non è riuscito a raddrizzare la partita, ma Silipo ha risposto «presente» alla chiamata di Boscaglia”.

Dunque, il tecnico gelese, che si è sempre espresso in termini lusinghieri nei confronti del trequartista romano, per cercare di dare imprevedibilità e spensieratezza alla squadra potrebbe di ringiovanire l’undici iniziale dando spazio ai due baby rosanero: un’idea che sembra stia realmente prendendo il sopravvento.