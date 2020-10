Parola a Roberto Boscaglia.

Domani l’allenatore del Palermo interverrà in conferenza stampa alle ore 12.00 per analizzare la gara casalinga contro il Potenza di Mario Somma, in programma domenica alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera” e valida per la seconda giornata del campionato di Serie C.

Gli Operatori dell’Informazione già regolarmente accreditati dovranno accedere alla piattaforma Zoom per partecipare alla conferenza.