Palermo-Potenza: Boscaglia convoca 20 rosanero, torna Lancini

I rosanero convocati per la sfida contro il Potenza.

Sono venti i calciatori del Palermo convocati dall’allenatore Roberto Boscaglia per la gara del 18 novembre contro il Potenza, valida per il recupero della seconda giornata del Girone C di Serie C.

Ecco l’elenco nel dettaglio:

1 PELAGOTTI

2 DODA

4 ACCARDI

6 CRIVELLO

7 FLORIANO

8 MARTIN

9 SARANITI

10 SILIPO

12 FALLANI

13 LANCINI

15 MARCONI

16 PERETTI

17 LUCCA

19 ODJER

20 KANOUTE

21 BROH

22 MATRANGA

23 RAUTI

27 LUPERINI

29 ALMICI