Palermo Polisportiva Virtuale, Orlando: “Insieme si è più forti, vi dico qual è il nostro obiettivo”

Parola a Leoluca Orlando.

Si è svolta questa mattina presso Palazzo delle Aquile la presentazione del progetto “Palermo Polisportiva Virtuale” che ha come obiettivo quello di creare un circuito di società, composta da più discipline sportive, che abbiano tuttavia come denominatore comune il nome Palermo e i colori del club rosanero e il marchio SSD Palermo. A prendere parola durante la presentazione per illustrare i dettagli dell’ambizioso progetto, insieme al presidente del club di via Villa Malta Dario Mirri, è il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Di seguito, le sue dichiarazioni:

“Siamo aquile è quello il messaggio condiviso dall’amministrazione comunale di Palermo che oggi in qualche modo mette a battesimo la prima adesione a questo progetto del presidente Mirri e delle aquile rosanero. Che mette inoltre al centro della nostra attenzione l’adesione dello sport meno ricco d’Italia che è il football americano, il quale, però, sta vivendo una straordinaria stagione di successi e che aderisce il calcio americano al calcio italiano per mandare un messaggio di grande costruzione in una comunità sportiva che oggi costituisce un orgoglio per questa città. Per questo devo dire grazie al Palermo che adesso non è più soltanto Palermo ma è Palermo dei tanti Palermo che fanno sport. Quanto è importante coinvolgere diverse discipline? Serve a superare la logica soffocante dell’appartenenza, serve a costruire ua comunità cittadina e a mandare un messaggio che insieme si è più forti”.