Palermo, polemiche sul centro sportivo nell’ex campo Rom: Legambiente si oppone, il Comune mette dei paletti

Ancora nessuna fumata bianca per l’assegnazione dell’area dell’ex campo rom al Palermo per la costruzione del centro sportivo rosanero.

Ieri, infatti, nell’incontro che si è tenuto a Palazzo d’Orleans tra l’SSD Palermo, il Comune e la Regione, non è arrivato il via libera per l’assegnazione definitiva della zona compresa tra via Case Rocca e Viale del Fante alla società presieduta del duo Dario Mirri-Tony Di Piazza per la realizzazione della casa rosanero: le parti in causa si incontreranno nuovamente intono al 30 gennaio per continuare a discutere e provare a sbloccare la delicata situazione.

Palermo, centro sportivo nell’ex campo Rom: a fine mese nuovo incontro con Regione e Comune, si va verso il “no”

A prendere posizione sul futuro di quell’area ormai abbandonata è stato Eduardo De Filippis, il del coordinatore palermitano di ‘Diventerà Bellissima’, che ai microfoni de ‘La Repubblica’ si è schierato contro il no di ‘Legambiente’: “Valorizzerebbe l’area dopo anni di incuria, non comprendiamo i no aprioristici. Comune, Regione e club stanno cercando la soluzione più idonea dal punto di vista normativo e burocratico. Dov’ era Legambiente quando in quell’area venivano bruciati copertoni o installate baracche piene di eternit?”, afferma.

Il Palermo ha bisogno della sua casa per sviluppare i suoi progetti, ma ad oggi l’amministrazione comunale non sembra aver intenzione di destinare l’aria scelta dalla dirigenza rosanero solo ed esclusivamente alle esigenze tecniche e sportive della squadra. Chiaro e diretto in tal senso il vicesindaco, Fabio Giambrone, che non ha perso occasione per ribadire quanto già stabilito nei precedenti incontri avuti con le parti in causa: “Quella della fruibilità di una parte del centro sportivo per la città, per noi è un punto fermo della questione. L’amministrazione comunale ha chiarito in diverse sedi e da tempo che considera la fruibilità pubblica e aperta dell’area della Favorita come la priorità per qualsiasi progetto di utilizzo. Abbiamo espresso questa posizione anche negli incontri avuti con la Regione e con il Palermo. Qualsiasi utilizzo esclusivo ci sembra che sia da escludere, essendovi peraltro tante aree in città che possono prestarsi a questo tipo di utilizzo”, ha concluso.