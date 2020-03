Palermo, ‘piano C’: il club rosanero inizia a programmare la prossima stagione. Sagramola, Castagnini e il ‘dossier’…

“La prospettiva di un campionato estivo dà al Palermo almeno due mesi in più per programmare la prossima stagione. I piani per la Serie C, ovviamente, sono fermi“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando dei piani della società rosanero. Il club di viale del Fante inizia a programmare il suo futuro, naturalmente in attesa che venga superata l’emergenza che sta attraversando il Paese. Sagramola e Castagnini hanno già preparato, nelle scorse settimane, un ‘dossier‘ nel quale hanno tracciato i possibili profili in vista della prossima stagione.

Alcuni dei nomi sono già stati cercati dal club rosanero nel corso del calciomercato invernale, ma visto che si trattava di calciatori di categoria superiore, per la maggior parte Serie B, non hanno deciso di fare il doppio salto indietro fino alla D. “In condizioni normali, da metà maggio in poi sarebbe dovuto partire l’assalto per mettere in piedi la nuova squadra. Lo stop dei campionati, invece, dà ai dirigenti un po’ più di tempo per valutare tutti i profili possibili, con la consapevolezza che questi mesi guadagnati si trasformeranno in un mercato molto più corto rispetto alle passate stagioni“, si legge.

Dall’altra parte, in campo, la squadra deve conquistare la promozione e appena si riaprirà il campionato i rosanero dovranno affrontare il Savoia, uno scontro diretto che potrebbe chiudere o riaprire i conti per la corsa alla Serie C. Il tempo per progettare il nuovo organico c’è, partendo naturalmente dall’ossatura attuale. Sagramola e Castagnini iniziano a pensare anche al futuro…