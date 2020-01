Palermo, Pergolizzi vincente e contestato: il tecnico rosanero nel mirino dei tifosi

Il Palermo è tornato alla vittoria dopo il clamoroso pareggio interno contro il Troina.

Il 3-1 rifilato al Marsala di Nicolò Terranova è servito senza dubbio per ridare morale alla squadra e iniziare al meglio il girone di ritorno, ma il gioco offerto dalla squadra non è stato di buon livello. Sul banco degli imputati, nonostante la prima posizione in classifica, è finito da tempo mister Rosario Pergolizzi che non sembra piacere tantissimo ai tifosi rosanero che domenica lo hanno anche fischiato dopo l’uscita di Felici dal campo. L’allenatore palermitano, intervenuto in mixed zone, ha poi ammesso di non essersi accorto delle lamentele dei tifosi perché era sicuro che quei fischi fossero per il giovane calciatore romano.

L’edizione odierne di ‘Repubblica‘ si è soffermata proprio sul personaggio Pergolizzi che dall’inizio della stagione ha vissuto due vite: le dieci vittorie di fila con tanto di record e il periodo di mini-crisi in cui i Rosa hanno tentennato palesemente in zona offensiva.

«Fra le sue qualità la pazienza è forse una delle migliori. Se non fosse così paziente correrebbe il rischio che alcune delle critiche che gli arrivano addosso finiscano sui suoi calciatori, tutti già sotto pressione per dovere vincere a tutti i costi. Pergolizzi, invece, tira dritto per la sua strada forte del fatto che fino a questo momento è il migliore allenatore del campionato. Lo dicono i numeri: il suo Palermo, che si è radunato meno di venti giorni prima dell’inizio del campionato, ha vinto quattordici partite su diciotto e ne ha pareggiate due. I rosanero hanno la migliore difesa con undici reti subite e il miglior attacco con trentadue gol fatti e tre rigori sbagliati. In trasferta ha vinto sette partite su otto, pareggiandone una e subendo un solo gol per effetto dell’autorete di Crivello. Eppure, fra i tifosi, c’è chi lo critica perché non ha dato un gioco alla squadra, perché non sa gestire i cambi e perché è un difensivista».