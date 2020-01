Palermo, Pergolizzi studia la formazione anti-FC Messina: al vaglio anche l’ipotesi difesa a 4 con Crivello terzino

Verso l’FC Messina.

Il Palermo prosegue la preparazione verso la sfida di domenica alle 15 contro peloritani. I rosanero, reduci dalla vittoria esterna contro il Marina di Ragusa, sono a caccia del terzo successo consecutivo per cercare di allontanare la sua principale concorrente per la promozione in Serie C, il Savoia, attualmente a -5 che sarà impegnata al ‘Giraud‘ di Torre Annunziata contro la Cittanovese.

Ieri i ragazzi di Pergolizzi hanno lavorato come di consueto al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, col tecnico rosanero che sta studiando le mosse per sopperire alle numerose assenze. Rientrerà oggi in città Malaury Martin, che è stato in permesso per andare a Montecarlo, dove giovedì la moglie Bianca ha dato alla luce il secondo figlio della coppia, Leonardo. Assenti, oltre a Martin, gli infortunati Santana, Doda, Ricciardo e Corsino. Accardi, invece, ha lavorato con il gruppo solamente in parte.

Pergolizzi avrà il compito di trovare una soluzione tattica per cercare di sopperire alle numerose defezioni: “Di base, senza giocatori adattabili sull’out mancino, Pergolizzi dovrebbe tornare alla difesa a 4 con Crivello terzino, come già visto a Ragusa per ampi tratti di gara, ma non è da escludere un ulteriore esperimento con un nuovo tornante sulla sinistra, per proseguire con la difesa a 3. Tutte ipotesi che il tecnico proverà sul campo di Boccadifalco tra oggi e domani, per avere anche modo di studiare al meglio i prossimi avversari“, conclude il quotidiano.