Palermo, Pergolizzi racconta: “Che ricordo la vittoria dello scudetto con la Primavera. Serie A? Ecco come è andata”

Il ricordo.

Sono passati ben tredici anni da quando Rosario Pergolizzi, attuale allenatore dell’SSD Palermo, si sedette sulla panchina dell’allora U.S. Città di Palermo in Serie A per sostituire l’esonerato Guidolin: “Non ricordo quell’episodio con particolare emozione – racconta il tecnico ai microfoni de Il Giornale di Sicilia -. Si trattava di una soluzione temporanea destinata a rientrare e, al contrario, dentro di me ero dispiaciuto per non aver potuto completare la stagione con i miei ragazzi della Primavera proiettati verso le fasi finali“.

Il Palermo lottava per raggiungere un piazzamento in Champions League ma tra Zamparini e Guidolin c’era un rapporto fatto di alti e bassi, tanto che dopo il suo allontanato in panchina andarono Renzo Gobbo (il secondo del tecnico nativo di Castelfranco Veneto) e proprio Rosario Pergolizzi, che ai tempi allenava la Primavera, ottenendo una vittoria e due sconfitte: “Per via del grande amore per il Palermo ed il profondo rispetto per la società ho chiaramente accettato senza problemi la scelta aziendale. Ad ogni modo – ha concluso Pergolizzi – il mio ricordo più bello della mia prima vita in rosanero è stato senza dubbio lo scudetto del 2009 con la Primavera“.