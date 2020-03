Palermo, Pergolizzi non vuole cali di tensione: i rosanero si allenano al “Barbera”

“Senza sosta e senza timori. Il Palermo continua ad allenarsi, pur non dovendo giocare. Lo ha fatto ieri al «Barbera» e lo farà anche oggi, senza fermarsi, così come per la prossima settimana“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando dell’attuale situazione in casa rosanero. La formazione di Pergolizzi non dovrà scendere in campo, vista la decisione di rinviare tutte le gare presa dalla LND, in maniera tale che tutte le società della quarta serie italiana potessero attrezzarsi al fine di rispettare le linee guida imposte dal governo nazionale per evitare un’ulteriore diffusione del Coronavirus.

Il tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi, non vuole però che i suoi abbiano un calo di concentrazione, la posta in palio è troppo alta per la squadra rosanero: la promozione tra i professionisti. In attesa di avere delle novità sulla ripresa del campionato Martinelli e compagni hanno lavorato allo stadio “Renzo Barbera“: “I regolamenti ferrei di questo periodo di emergenza sono ormai noti a tutti. Distanze di sicurezza, almeno negli spogliatoi, tant’è che vengono utilizzati sia quello previsto per la squadra di casa che quello per gli ospiti, a cui si aggiungono il divieto assoluto di lasciare la città e di far venire a Palermo i parenti provenienti dal nord Italia, oltre alla raccomandazione di evitare luoghi affollati come pub, locali e discoteche“, si legge.

I rosanero non intendono fermarsi, anche perché domani si saprà ufficialmente, a seguito del consiglio direttivo della LND, quando riprenderà il torneo e soprattutto con quale giornata di campionato. Al momento, da quanto filtra, la sensazione è quella che si ripartirà da Corigliano-Palermo, e non dalla sfida di Torre Annunziata contro il Savoia, vera e propria gara spartiacque per entrambe le compagini.