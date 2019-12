Palermo, Pergolizzi chiede gli straordinari: ieri doppia seduta. Da lunedì si torna a Boccadifalco, l’accordo con l’ente militare…

“Proseguono gli allenamenti del Palermo al «Pasqualino» di Carini, dove ieri i rosa sono tornati a lavorare per la seconda seduta post natalizia, dopo aver ripreso a sudare al «Tenente Onorato» di Boccadifalco“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del lavoro che sta svolgendo la squadra rosanero in vista del girone di ritorno del campionato di Serie D, con la squadra che ieri ha svolto una doppia seduta di allenamento. Da lunedì il gruppo di Pergolizzi tornerà però ad allenarsi al “Tenente Onorato“, in attesa di completare l’iter per la convenzione con l’ente militare.

Intanto l’esercito ha dato l’ok per far lavorare Pelagotti e compagni sul campo di Boccadifalco, con l’intesa che c’è già da tempo e nei prossimi giorni potrebbero arrivare le firme definitive per la convenzione. Ieri solo Santana e Corsino, infortunati di lungo corso, non hanno preso parte agli allenamenti, restano invece da valutare le condizioni di Sforzini, che contro il Marsala, gara in programma domenica prossima, dovrebbe partire nuovamente dalla panchina.