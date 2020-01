Palermo, Pergolizzi a colloquio con la squadra: le richieste del tecnico e la voglia di ripartire

Momento delicato in casa Palermo.

Il pareggio esterno contro il San Tommaso, penultimo in classifica, non è piaciuto a nessuno, nonostante poi il distacco con il Savoia sia rimasto invariato. Ieri la squadra è tornati in campo per preparare la prossima sfida di campionato contro il Roccella, in programma domenica alle 14.30 allo stadio “Renzo Barbera“.

“La ripresa della preparazione è coincisa anche con un momento di sano confronto“, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il tecnico rosanero Rosario Pergolizzi “ha fatto il punto con i suoi giocatori con un colloquio costruttivo volto ad affrontare eventuali problemi tutti insieme – prosegue il quotidiano -. Allo stesso tempo li ha esortati a tirare fuori più carattere, perché è una delle componenti necessarie per vincere il campionato“.

Ad esser preoccupato della situazione anche il vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza, che sui social ha scritto: “Cari tifosi del Palermo, una breve nota per dirvi che condivido la vostra delusione e amarezza. Stiamo valutando delle soluzioni per permettere alla squadra di esprimersi al meglio secondo le sue potenzialità che ha già – ha concluso l’immobiliarista originario di San Giuseppe Jato -. Ma ora più che mai la squadra ha bisogno del vostro continuo supporto al quale confido di poter contare“.