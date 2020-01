Palermo, Peretti jolly tuttofare: il classe 2000 sta conquistando tutti

“Nel Palermo c’è un piccolo talismano, piccolo per età, non certo per stazza. Manuel Peretti è un under solo all’anagrafe, poi a vederlo sembra già un giocatore navigato“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando del giovane difensore rosanero Manuel Peretti. Il jolly difensivo classe 2000 ha giocato poco ma quando è stato chiamato in causa da mister Pergolizzi ha sempre dato il suo contributo. Le statistiche ed i numeri sono tutti a suo favore. Quando c’è lui in campo le gare terminano sempre per 1-0 in favore del Palermo. E’ accaduto contro Acr Messina, Castrovillari e Roccella.

“Adesso è alla prova del nove con il Marina di Ragusa, nella trasferta di domenica, l’obiettivo è mettersi in pari tra la gare al Barbera e quelle esterne. Confermasse il suo trend positivo, è probabile che Pergolizzi non se ne privi più per tutta la stagione. Scherzi a parte, Peretti è la conferma che gli under in questa stagione stanno togliendo molte castagne dal fuoco al Palermo, sopperendo ai momenti critici dovuti a infortuni e squalifiche“.

Peretti, in prestito al Palermo dall’Hellas Verona, è uno dei tanti under che ha dimostrato di meritarsi spazio in campo. Il classe 2000 è stato inoltre facilitato per via della sua grande duttilità, potendo ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di terzino destro. Sia con la difesa a qualche che con quella a tre si è disimpegnato ottimamente senza mai incappare in delle sbavature.

“Per un ragazzino che nelle giovanili del Verona aveva cominciato come attaccante, non è male. I suoi compagni lo chiamavamo Apache, come Tevez, a lui però, adesso che le retrovie sono il suo territorio, piace ispirarsi a Piqué. Il blaugrana del Barça come punto di riferimento, il rosanero come punto fermo dal quale fare partire la sua carriera. Perché Peretti oltre ad avere la Serie C nel mirino ha già deciso che il suo futuro sarà restare in Sicilia anche il prossimo anno“, conclude il quotidiano.