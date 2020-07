Palermo, per la panchina è corsa a due: dopo la frenata di Caserta, salgono le quotazioni di Pecchia

Il Palermo prosegue il suo casting alla ricerca di un nuovo allenatore per programmare la prossima stagione di Serie C.

Dopo i contatti tra la dirigenza rosanero e l’attuale tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta – smentiti dal diretto interessato -, il club di Viale del Fante prova a muoversi per cercare opzioni alternative per la propria panchina. Considerato l’obiettivo dichiarato della compagine siciliana che punta a centrare la seconda promozione consecutiva, l’identikit del nuovo tecnico rosanero pare già essere stata delineata. La società di proprietà di Hera Hora monitora profili in grado di conferire identità tattica e un gioco propositivo alla squadra, ma che al contempo abbiano esperienza e conoscenza specifica della categoria.

Negli ultimi giorni, ha preso quota con insistenza il nome di Fabio Pecchia, attuale coach della Juventus Under 23 e già vincitore della Coppa Italia di Serie C. L’erede dell’ex centrocampista del Napoli sulla panchina dei bianconeri sarà l’ex playmaker della Nazionale Italiana Andrea Pirlo. Prima, però, di definire il suo futuro, Fabio Pecchia dovrà disputare i play-off per inseguire il sogno di portare l’Under 23 del club torinese in Serie B, ma nel frattempo – spiega l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’ – è già entrato nel roster dei profili vagliati dal club siciliano per tentare la scalata verso i piani alti del mondo del calcio.

“La corsa a due per la panchina del Palermo è giunta alla fase del sorpasso. Perché la frenata di Caserta è arrivata in concomitanza con l’accelerata di Pecchia. Tra i due, la differenza però è netta: Caserta ha rinunciato ad attivare la clausola per liberarsi dal club campano (scaduta lo scorso 30 giugno) e ha un altro anno di contratto, Pecchia ha la certezza di lasciare i bianconeri al termine della stagione e può tranquillamente accordarsi con un altro club in vista del prossimo campionato, dato che la panchina su cui siede per il momento verrà occupata da Pirlo. Dinanzi a queste condizioni, il suo profilo ha fatto un balzo nella lista di gradimento del Palermo, con Caserta che ora lo segue a ruota. Pecchia si sposerebbe alla perfezione con il 4-3-3 di base dei rosanero, modulo che nella passata stagione ha reso possibile un vero e proprio dominio in Serie D e che al momento è il punto di partenza per la costruzione della nuova squadra, considerando che gran parte dei titolari dell’ultimo anno è destinata a restare in Sicilia. Quest’anno Pecchia ha inoltre alternato il tridente ad un ben più offensivo 4-2-3-1, confermando la propria fama di tecnico votato al gioco offensivo. Che sia Pecchia o che sia Caserta, Sagramola e Castagnini sono già al lavoro per consegnare al nuovo allenatore una squadra già a buon punto per il ritiro a Petralia Sottana, in programma nella prima settimana di agosto. La spina dorsale dell’organico verrà costruita a prescindere del nome del tecnico, poi si valuterà con il prescelto come puntellare un gruppo chiamato sin da subito a lottare per la promozione in Serie B. Un obiettivo che Caserta ha già centrato e che Pecchia ha soltanto sfiorato, ma che il Palermo intende raggiungere in fretta”, scrive il noto quidiano.