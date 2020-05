Palermo, Pelagotti: “Stagione meravigliosa, il traguardo ormai è vicino. I miei compagni di squadra…”

Saluti e ringraziamenti in casa Palermo.

In attesa della riunione del Consiglio Federale che il prossimo 3 giugno dovrà pronunciarsi in merito alla proposta da parte della Lega Nazionale Dilettanti di considerare promosse in Serie C tutte le squadre attualmente prime in classifica nei relativi gironi di Serie D, Alberto Pelagotti, su Instagram, si è accodato al lungo messaggio di stima e gratitudine del club di Viale del Fante per esprimere tutta la sua riconoscenza ai compagni di squadra e l’intero staff rosanero, protagonisti principali di questa straordinaria e importante rinascita.

“È stata una stagione meravigliosa, rovinata soltanto da un avversario invisibile che speriamo di battere al più presto. Nonostante ciò, voglio ringraziare di cuore tutte le persone che sono in questa foto con cui ho trascorso momenti indimenticabili, con una dedica speciale ai miei favolosi compagni di squadra. Il traguardo ormai è vicino. Forza Palermo”.

Di seguito, il post in questione.