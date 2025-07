Palermo, partitella per la squadra di Inzaghi: rosa e arancioni si dividono i tempi

Allenamento ad alta intensità oggi per la squadra di mister Inzaghi, che ha organizzato una partitella in due tempi, con squadre miste e formule diverse. Rosa contro arancioni, tra giovani della Primavera e protagonisti della prima squadra.

Nella ripresa cambiano le regole: niente più porticine, si gioca con porte più grandi costruite con le aste, e questa volta i portieri entrano in gioco. Gomis difende la porta dei rosa, Desplanches quella degli arancioni. Il match è più fisico e intenso. A deciderlo è un gol di Corona per la squadra in maglia rosa. Grande protagonista Desplanches con due super parate, mentre Gomis si fa notare per una respinta decisiva di piede in calcio d’angolo.