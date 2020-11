Palermo-Paganese: adesso bisogna sfatare il tabù “Barbera”

Sfatare il tabù “Renzo Barbera”.

Questa è l’analisi dell’edizione odierna de “La Repubblica” di Palermo. In vista della gara contro la Paganese prevista oggi alle ore 15.00 nell’impianto sportivo di Viale del Fante, il quotidiano sottolinea la possibilità di ottenere la prima vittoria casalinga. In previsione dell’undicesima gara del Girone C di Serie C e dopo la prima vittoria in campionato contro la Juve Stabia, adesso la squadra di Roberto Boscaglia può concentrarsi sui primi 3 punti da ottenere tra le mura amiche. Inoltre, il Palermo inizia adesso una serie di 5 gare di fila da giocare in casa, che sarà un vantaggio non indifferente. Per cause di forza maggiore non sarà presente il pubblico, che come è noto non può accedere allo stadio per la pandemia da Coronavirus. L’apporto dei tifosi poteva essere una spinta in più per i rosanero, ma in vista delle prossime gare, poter giocare tutti gli incontri in città potrà essere importante per il club siciliano.

