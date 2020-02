Palermo, organico di qualità: da Floriano e Silipo a Langella, Mauri e Sforzini. Ogni vittoria passa da sacrificio e sudore

“Quando si dice l’importanza di una rosa larga“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando dell’organico del Palermo, formazione che guida il campionato di Serie D con cinque punti di vantaggio sul Savoia, principale antagonista dei rosanero alla corsa per la promozione in Serie C. Il girone di ritorno per la squadra allenata da Pergolizzi si è aperto nel migliore dei modi, con quattro successi ed un pareggio, quello con il San Tommaso a pochi minuti dalla fine del match.

Rispetto all’inizio di campionato sono però sicuramente cambiati i giocatori che sono andati in rete: Mauri, Langella, Silipo, Floriano e Sforzini. Un importate segnale che vede i calciatori che non erano fra i titolari diventare protagonisti e sopratutto decisivi nel momento in cui sono stati chiamati in causa: “E’ una dote importante che il Palermo si porta dietro e certifica la costruzione di un organico che riesce a fare a meno di chi sembrava irrinunciabile”, si legge.

Tra i calciatori che stanno risultando decisivi c’è anche Ferdinando Sforzini, cinque gol in campionato e tre nelle ultime due gare che sono valsi sei punti contro Marina di Ragusa e FC Messina: “Arrivato come alternativa di Ricciardo, fermato oltre un mese da un infortunio, non smontatosi dopo il rigore fallito al 92′ col Troina, sta firmando coi suoi gol la difesa contro la rincorsa del Savoia rimasto 5 punti dietro“, si legge.

“Ogni vittoria del gruppo di Pergolizzi passa non tanto da una schiacciante superiorità ma da sudore, sacrificio e anche abile sfruttamento di situazioni favorevoli, compresi episodi contestati dagli avversari“, scrive il quotidiano. Il Palermo lotta e vuole a tutti i costi raggiungere l’obiettivo della promozione in Serie C, un salto di categoria che è ampiamente alla portata della formazione rosanero…

