Palermo, oggi tamponi per i 4 rosanero positivi lo scorso 20 ottobre: la prossima settimana gli altri test

Oggi nuovo giro di tamponi per i 4 rosanero risultati positivi lo scorso 20 ottobre.

Palermo-Viterbese, in programma domenica al “Renzo Barbera”, è stata rinviata a data da destinarsi. Nonostante nella giornata di martedì non siano emerse nuove positività, il Palermo allo stato attuale non ha ancora un numero sufficiente di calciatori a disposizione in grado di scendere in campo. Dunque, dopo il rinvio delle partite contro Turris, Catanzaro e Potenza, adesso la compagine siciliana dovrà recuperare anche questa gara.

Nel frattempo, nella giornata odierna scadranno i dieci giorni di quarantena disposti dall’Asp di Palermo per i primi quattro calciatori risultati positivi al Covid-19 alla vigilia della sfida contro la Turris, che saranno dunque sottoposti ad un nuovo tampone. E in caso di esito negativo potranno aggregarsi nuovamente ai compagni di squadra. Per il resto dei postivi invece “bisognerà attendere una sorta di calendarizzazione che decorre dal giorno della positività fino al decimo di quarantena”, scrive l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Per questi ultimi, il reintegro potrebbe arrivare a ridosso del derby di lunedì 9 novembre con il Catania. In compenso, gli altri reparti, pur nell’emergenza, non sono così in sofferenza, presentando delle scelte obbligate, ma di affidamento. Oggi, quindi, c’è la prima di due tappe con i primi tamponi ai positivi, l’altra sarà domenica, per capire se ilPalermo potrà tornare gradualmente alla normalità e riprendere la stagione con maggiore serenità e compattezza d’organico”, prosegue il noto quotidiano.

Intanto, l’auspicio è che i primi quattro positivi diventino tutti negativi per presentarsi eventualmente più attrezzati all’appuntamento di Catanzaro, un recupero quantomai ostico per la compagine di mister Roberto Boscaglia.