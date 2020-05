Palermo, oggi il “rompete le righe”: diversi calciatori già rientrati a casa, ecco chi è rimasto in città

Stagione conclusa.

In attesa dell’ufficialità della promozione in Serie C del Palermo, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, i calciatori rosanero sono praticamente tutti rientrati nelle rispettive abitazioni. Oggi è infatti scattato il “rompete le righe“, data già decisa ad inizio stagione, visto che ieri si sarebbe dovuta disputar la finale della Poule Scudetto. In città, riporta l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, oltre i palermitani, rimarranno per qualche altro giorno anche Alberto Pelagotti e Roberto Floriano, entrambi con la famiglia al seguito.

