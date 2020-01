Palermo, occhio al giallo: Langella e Martinelli in diffida

“Senza esterni e con le due alternative «inventate» a rischio“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del rischio squalifica per Langella e Martinelli. I due centrocampisti del Palermo, infatti, sono entrambi in diffida. Nell’ultimo match contro il Roccella, dove hanno agito da esterni viste le assenze di Doda e Vaccaro, hanno rimediato un ammonizione a testa ed adesso sono a quattro gialli in campionato. “Dovesse arrivare il quinto nella prossima partita, Pergolizzi si ritroverebbe non solo senza alternative sugli esterni, ma anche senza giocatori in grado di adattarsi in quella posizione“, si legge.

Langella e Martinelli sono al momento pedine imprescindibili per i rosanero. Doda rientrerà tra tre settimana e Vaccaro deve ancora scontare due dei tre turni di squalifica che gli sono stati inflitti dal Giudice Sportivo a seguito del rosso rimediato col San Tommaso. “Fino al loro rientro, dunque, Langella e Martinelli dovranno cercare di non cadere nella trappola delle ammonizioni, per non aggravare ulteriormente l’emergenza“.

Oltre a loro due tra i diffidati da diverse settimane c’è anche Felici, ma in quel ruolo il Palermo è coperto. Al posto dell’attaccante romano, qualora dovesse esser squalificato, potrebbe trovare spazio Andrea Silipo. Se quindi per il classe 2001 del Lecce Pergolizzi ha un’alternativa, così non è per Langella e Martinelli, reinventati dal tecnico come esterni di centrocampo, un esperimento riuscito alla perfezione contro il Roccella e che verrà riproposto contro il Marina di Ragusa…