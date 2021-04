Palermo, occhio ai diffidati: a due gare dal termine un giallo potrebbe costare caro, ecco chi rischia

Il Palermo si proietta alla sfida di domenica pomeriggio contro la Cavese.

I rosanero alle ore 17.30 del 25 aprile affronteranno la compagine campana che da tutto il campionato occupa l’ultima posizione nella classifica della Serie C (girone C). Devono fare parecchia attenzione sia Alberto Pelagotti che Edoardo Lancini, i due calciatori sono in diffida e devono evitare una sanzione tra domani e la Virtus Francavilla per non saltare la gara dei playoff. Il regolamento infatti parla chiaro: «tutte le squalifiche irrogate nel corso della regular season del campionato di Serie C devono essere scontate nei play-off».

L’estremo difensore del Palermo, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia‘, trascina con sé questo peso dal derby contro il Catania. Da lì più nessun cartellino e adesso dovrà essere bravo a non riceverne per altre due gare visto anche l’infortunio occorso a Mattia Fallani. Chiaramente entrambi i calciatori dovranno tenere gli occhi ancora più aperti nella sfida di domenica prossima (1 maggio) contro la Virtus Francavilla. Ci sono poi alcuni giocatori che sono per così dire a un passo dalla diffida: da Rauti e Luperini fino a Saraniti, Santana, Valente e Martin senza dimenticare Somma e Crivello che domani non saranno della gara.