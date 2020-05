Palermo, occhi sulla C: i rosanero hanno un vantaggio, ma guai a sprecarlo

“E’ andata come previsto, ma in fondo c’è poco da festeggiare. Sia per la situazione determinata dall’emergenza sanitaria, sia perché la promozione è arrivata a tavolino. E pur sempre di Serie D si tratta“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando dell’obiettivo della promozione in Serie C raggiunto dal Palermo. I rosanero fin dalla prima giornata hanno dominato il girone I del campionato di quarta serie, nonostante la squadra sia sta costituita in circa due settimane, abbia fatto un mini-ritiro e che la maggior parte dei calciatori si sono dovuti ambientare in città.

“Per struttura e qualità della squadra, il Palermo era già fra i «pro» quando è iniziata la stagione – si legge -. Il campo ha solo certificato quello che era stato messo in piedi. Da questo contesto è già uscito di scena Pergolizzi. E non è sorprendente. Il tecnico è stato bravo a condurre la nave in porto, ma non ha pedigree per la Serie C. Forse Pergolizzi sperava di avere una chance, non è stato così. In ogni caso da questa avventura ne esce vincitore“.

Adesso tutte le forze sono proiettate al prossimo anno, con la società di viale del Fante che può programmare tutto con parecchio anticipo: dall’allenatore fino ad arrivare agli innesti in organico: “I vantaggi non vanno sprecati, anche se è giusto aspettare che si delineino definitivamente i contorni di questa tragica stagione. In tanti rischiano di non potersi iscrivere fra B e Lega Pro, le occasioni (vedi parametri zero) potrebbero fioccare. L’importante è farsi trovare pronti“, conclude il quotidiano.