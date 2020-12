Palermo, obiettivo play-off: si marcia troppo a rilento, per la scalata occorre un passo da capolista

“Al Palermo serve un 2021 da capolista per prendersi un posto di rilievo ai play-off”.

Apre così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. La stagione era partita nel peggiore dei modi: problemi di Covid-19 e risultati poco incoraggianti. Nell’ultimo mese, però, i rosanero hanno trovato quell’equilibrio che era mancato nelle prime giornate di campionato, adesso, seppur la strada per tornare ai vecchi fasti è ancora lunga, la squadra di mister Roberto Boscaglia ha dato una netta inversione di tendenza alla propria stagione. L’obiettivo è sempre lo stesso: agganciare i play off da una buona posizione in classifica. Dunque, “la soglia dei 60 punti è quella minima per pensare di poter evitare tutta la trafila degli spareggi preliminari”.

Con il primo e il secondo posto occupati rispettivamente da Ternana e Bari con 40 e 34 punti, il Palermo può ancora giocarsela per terzo e quarto posto, che attualmente sono a sei lunghezze di distacco per i rosanero. La distanza non è indifferente, ma non è certamente irraggiungibile. In questo momento però, la squadra “marcia troppo a rilento”, dunque, per tentare la scalata la formazione di Boscaglia adesso dovrà “iniziare a marciare col passo di chi oggi sta in vetta”.