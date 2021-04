Palermo, nuovo ciclo di tamponi in casa rosanero: nessun nuovo positivo. Le ultime sugli infortuni di Almici e Peretti

Nessun nuovo positivo al coronavirus in casa Palermo.

Tutti negativi i nuovi tamponi effettuati nella giornata odierna dai tesserati del club di Viale del Fante. Un sospiro di sollievo, seppur momentaneo, per tutto l’ambiente rosanero, rimasto ammutolito soltanto ventiquattro ore fa per la positività al Covid 19 di un calciatore della rosa di Giacomo Filippi. L’impressione che un nuovo focolaio potesse instaurarsi nuovamente tra le fila della franchigia palermitana è sembrata sempre più concreta, almeno fino ai nuovi risultati diramati nelle ultime ore. Come anche dichiarato dalla stessa società del capoluogo siciliano, non è stato rilevato alcun nuovo positivo all’interno di tutto il gruppo squadra, anche se un nuovo ciclo di tamponi attenderà tutto l’organico rosanero già nella giornata di domani.

Di seguito il comunicato ufficiale del club rosanero.

Il Palermo comunica che gli esiti dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di lunedì 19 aprile non hanno evidenziato alcuna ulteriore positività al virus Sars-Cov-2 nel gruppo squadra, rispetto all’unico caso già comunicato ieri. Come da protocollo sanitario, un nuovo ciclo di tamponi verrà effettuato nella giornata di domani, mercoledì 21 aprile.

Brutte notizie arrivano invece dall’infermeria rosanero. Alberto Almici e Manuel Peretti sono stati sottoposti ai rispettivi esami strumentali, in seguito agli infortuni subiti nel corso dell’ultimo match di Serie C contro il Bari. Il terzino destro – come comunicato dal sito ufficiale del Palermo FC – ha evidenziato una lesione di secondo grado al semitendinoso della coscia destra, mentre il difensore centrale ha subito una lesione distrattiva di basso grado alla giunzione miotendinea dell’adduttore lungo della coscia destra. Ennesima doppia tegola per la rosa di Giacomo Filippi, che sarà costretto a rimpiazzare due tra i tasselli fondamentali del Palermo delle ultime settimane.

Di seguito il report clinico rilasciato dalla società.