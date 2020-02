Palermo, nuovo centro sportivo: visionate alcune aree, ipotesi Monreale. L’obiettivo è costruirlo entro il 2020

“Sfumata l’opportunità di far sorgere il nuovo centro sportivo alla Favorita, il Palermo si muove alla ricerca di un’area adatta al progetto fuori dai confini comunali“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della possibilità di costruire un centro sportivo per il Palermo Calcio. Inizialmente il club di viale del Fante aveva individuato come possibile area quella dell’ex campo Rom, nella zona compresa tra via Case Rocca e viale del Fante, ma a causa dei vincoli ambientali tale ipotesi è stata scartata dopo pochi giorni: “Sabato scorso, l’amministratore delegato Sagramola ha seguito in prima persona i sopralluoghi effettuati a Carini e Terrasini, ma si valuta anche l’ipotesi Monreale per poter trovare in tempi brevi una soluzione“, scrive il quotidiano.

L’obiettivo della società di Mirri e Di Piazza è quello di costruire il nuovo impianto entro il 2020 e per tali ragioni già alcune alternative sono state accantonate, visto che le tempistiche risultavano fin da subito parecchio lunghe. “Già all’indomani dell’incontro con Regione e Comune, Sagramola ha iniziato a valutare le prime opzioni per quanto riguarda un eventuale centro sportivo da costruire fuori città. Le prime aree oggetto di sopralluogo si trovano a Terrasini e a Carini“, si legge.

Per quanto riguarda l’area di Monreale, invece, il sito è di proprietà del Comune e quindi bisognerà prima avere il benestare dell’amministrazione per la concessione del diritto di superficie. Nei prossimi giorni verrano vagliate ulteriori alternative, con l’obiettivo di trovare una soluzione a stretto giro di posta. L’unica condizione è che la zona non sia troppo distante dall’area urbana e che sia di facile fruizione per la prima squadra per il settore giovanile.