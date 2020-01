Palermo, nuovo centro sportivo: oggi incontro con la Regione. Il progetto della società rosanero…

“Secondo round per il centro sportivo. Oggi è in programma l’incontro tra il Palermo (rappresentato dall’amministratore delegato Sagramola e dall’avvocato Mazzarella) e l’assessore regionale del territorio e dell’ambiente, Salvatore Cordaro, dopo il nulla di fatto di due settimane fa“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del progetto centro sportivo del Palermo Calcio. Il club rosanero ha l’obiettivo di costruire un nuovo impianto nel quale far allenare tutte le proprie formazioni con tre campi da calcio, uno da calcio e 7 e l’area degli spogliatoi. La società di viale del Fante aveva individuato come area quella dell’ex campo Rom, col terreno che però fa parte della riserva naturale della Favorita, motivo per cui si sta cercando una zona alternativa ed ancora non si è giunti ad un’intesa con la Regione.

L’ipotesi sarebbe quella di due terreni ai lati dell’Ippodromo, spazio ampiamente più grande di quello che necessita alla società di Mirri e Di Piazza, che vorrebbero ultimarlo già entro la fine dell’anno: “Se non dovesse esserci un accordo per trovare una zona edificabile all’interno del Comune di Palermo, però, il club rosanero potrebbe trovarsi costretto a cercare in altre località l’area per la costruzione dell’impianto“.