Palermo, nuovi gol per Pergolizzi: la prima volta in rosanero di Langella, Mauri e Silipo

Il Palermo torna a vincere dopo il pareggio casalingo (0-0) contro il Troina e i due rigori sbagliati.

I rosanero hanno trovato nuovi gol nella sfida vinta per 3-1 contro il Marsala: sono arrivate le reti di Juan Mauri su calcio di rigore, quella di Cristian Langella e la prodezza del talentino Andrea Silipo. I tre calciatori si sono aggiunti alla già ampia cooperativa del gol che vanta in questo momento quindici realizzatori differenti. Tre storie diverse quelle di questi tre rosanero, come scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport‘.

«Mauri, Langella, Silipo, tre prime volte per salutare il 2020, tre storie diverse confluite nella fondamentale vittoria con il Marsala. Due alternative e un esordiente, tutti e tre alla ricerca di uno spazio più stabile nell’undici titolare. Il calcio regala anche trame affascinanti, perché ognuno di loro, andando a segno, ha visto una sorta di liberazione: Mauri da protagonista assoluto in serie C con la Lucchese si è ritrovato gregario in Serie D, Langella vincente a Bari come migliore giovane della Serie D dello scorso anno ha stentato a trovare una collocazione fissa dal primo minuto e poi c’è Silipo che ha scritto una vera e propria favola, trovando un gol spettacolare all’esordio con la nuova maglia. Prima di lui, nel Palermo, soltanto Cavani e Djurdevic avevano trovato la gloria personale all’esordio subentrando dalla panchina. Il ragazzino proveniente dalla Primavera dalla Roma non poteva cominciare in modo migliore, di sicuro rompendo subito il ghiaccio sotto porta si è scrollato di dosso eventuali timori dovuti alla prima esperienza in una grande piazza».

Nella sfida di domenica contro i biancazzurri si sono messi in mostra anche Langella e Mauri, come già ribadito, con quest’ultimo che ha sostituito in modo egregio l’assente Malaury Martin confermando di avere personalità da vendere soprattutto nel momento in cui ha calciatore il rigore decisivo. Un ruolo di fondamentale importanza lo ha avuto e lo avrà anche Langella che deve dare un’alternativa importante al terzetto di centrocampo.