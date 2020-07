Palermo, nuova idea per la panchina: c’è l’ipotesi Fabio Pecchia. I dettagli

Il Palermo prosegue il suo casting alla ricerca di un nuovo allenatore per programmare la prossima stagione di Serie C. Dopo i contatti tra la dirigenza rosanero e l’attuale tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta, smentiti oggi durante una conferenza stampa dal diretto interessato, il club di Viale del Fante prova a muoversi per cercare opzioni alternative per la propria panchina. Considerato l’obiettivo dichiarato della compagine siciliana che punta a centrare la seconda promozione consecutiva, l’identikit del nuovo tecnico rosanero pare già essere stata delineata. La società di proprietà di Hera Hora monitora profili in grado di conferire identità tattica e un gioco propositivo alla squadra, ma che al contempo abbiano esperienza e conoscenza specifica della categoria.

Oltre alla candidatura autorevole dell’attuale tecnico della Virtus Entella ed ex Trapani Roberto Boscaglia, nelle ultime ore sembra emergere l’ipotesi di un nuovo profilo potenzialmente idoneo a ricoprire il ruolo di guida tecnica nel Palermo che sarà chiamato a recitare un ruolo di protagonista anche nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal noto portale Ginalucadimarzio.com, nella lista del duo dirigenziale dei rosanero, composto dal direttore sportivo Renzo Castagnini e dall’amministratore delegato Rinaldo Sagramola, è stato aggiunto in data odierna il nome di Fabio Pecchia, attuale coach della Juventus Under 23 e già vincitore della Coppa Italia di Serie C. L’erede dell’ex centrocampista del Napoli sulla panchina dei bianconeri sarà l’ex playmaker della Nazionale Italiana Andrea Pirlo. Prima, però, di definire il suo futuro, Fabio Pecchia dovrà disputare i play-off per inseguire il sogno di portare l’Under 23 del club torinese in Serie B.

Il nome di Fabio Pecchia, dunque, entra nel roster dei profili vagliati dal club siciliano per tentare la scalata in Serie B.