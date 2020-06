Palermo, nuova denominazione: due le opzioni, la scelta verrà ufficializzata a breve

Verso la scelta definitiva.

La promozione tra i professionisti, in Serie C, comporterà anche la modifica della denominazione del Palermo. Un cambio che i tifosi rosanero seguono con particolare attenzione, anche se effettivamente non ha grande rilevanza. Attualmente il club di viale del Fante si chiama SSD Palermo, ovvero società sportiva dilettantistica Palermo, visto che la squadra è ripartita dalla D.

La società di viale del Fante avrebbe già operato la sua scelta e probabilmente verrà comunicata a stretto giro di posta. In pole ci sarebbe, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la dizione SS Palermo, denominazione che il club siciliano ha avuto dal 1968 al 1986. L’alternativa, invece, è rappresentata dal nome FC Palermo. Tante le altre possibilità sulla nuova denominazione. Mediagol.it ti propone il sondaggio per esprimere la tua preferenza (CLICCA QUI PER VOTARE).